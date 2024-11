Cora Schumachers dringende Bitte: Ralf soll mich in Ruhe lassen

Das Ex-Ehepaar hat den Konflikt um Ralf noch immer nicht gelöst.

Sie waren einst verliebt, haben zusammen Sohn David, doch kommunizieren nur mehr über ihren Rechtsbeistand: Ralf und Cora Schumacher.

Cora war mehr als überrascht

Der Grund: Als Ralf vor einigen Monaten publik machte, dass er Männer liebe und in seinem Assistenten Étienne einen wundervollen Partner gefunden habe, fiel Ex-Frau Cora aus allen Wolken.

Sie soll keine Ahnung gehabt haben, dass Ralf homosexuell sei, meinte Cora damals gegenüber Medien. Sehr wohl hätte sie es sich aber gewünscht, von ihrem Ex Ralf vorgewarnt zu werden, dass er damit bald an die Öffentlichkeit gehe.

Ralf und Cora haben 2001 geheiratet. Seit der Trennung streiten sie immer wieder. © Getty Images ×

Riesiger Streit seit Monaten

Ralf sah das alles anders, sprach davon, dass seine Ex Cora sehr wohl von seinen Liebesumständen gewusst habe. Bald entbrannte durch das Hin und Her ein Streit, der auch in den Medien ausgetragen wurde. Trauriger Höhepunkt ist nun, dass Cora seit ein paar Wochen in einer Klinik weilt. Sie lässt sich und ihre Psyche behandeln, weil sie es nicht mehr allein geschafft hat, mit allem umzugehen.

Ralf Schumacher hat seine Beziehung zu dem Franzosen Étienne öffentlich gemacht und sich als schwul geoutet. Laut Ex Cora betrog er sie während der Ehe mit Männern. © Getty Images ×

Cora möchte heilen

Doch wie die Bild nun berichtet, tobt der Streit weiter. Ralf soll nach wie vor gegen seine Ex anwaltlich vorgehen. Ihr dringender Appell an Ralf gegenüber dem Blatt: "Ich möchte endlich meine Vergangenheit hinter mir lassen und wünsche mir, Ralf würde mich in Ruhe heilen lassen, damit ich endlich anfangen kann, mein Leben unbeschwert leben zu können.“