Die Witwe von Jens Büchner, Danni, ist frisch verliebt in diesen Promi.

Erst vor kurzem verriet Danni Büchner, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Zwei Jahre nach dem recht plötzlichen Tod von Ehemann Jens Büchner scheint die Ausgewanderte wieder glücklich zu sein.

Danni Büchner: ER ist ihr Neuer und man kennt ihn

Nun hat Danni ein Statement auf Instagram in einer Story veröffentlicht. Der Grund: Sie könne die Neuigkeiten nicht privat halten, darum wolle sie ihre Liebe selber outen. Der Neue ist kein Unbekannter, sondern Reality-TV-Adabei Ennesto Monte. Die beiden kennen einander schon länger, waren Freunde. Nun aber ist mehr daraus geworden, so Danni. Sie wünscht sich nun ein bisschen Privatsphäre um ihr neues Glück zu genießen, schreibt sie an ihre Fans.