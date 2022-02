× Der Bachelor: Diese Ladies fliegen in Folge 4

Am Mittwoch verabschiedet sich "Bachelor" Dominik Stuckmann von drei Damen

Zu Beginn waren es 22 fesche Single-Ladies, die das Herz des neuen "Bachelor" erobern wollten. In Folge eins schickte der Unternehmer Jenny Cheong, Elina Schuster und Bella Otyakovskiy nach Hause. In den darauffolgenden Folgen gingen insgesamt weitere sechs Damen mit leeren Händen nach Hause. Einige verabschiedeten sich aber auch aus freien Stücken. Zum Beispiel Model Vivian und Irina. Sie hatten beide zu wenig Interesse an Stuckmann. In der vierten Folge sind es also noch 13 Kandidatinnen, die weiterhin auf das große Liebesglück hoffen.



Spoiler-Alarm! Nicht weiterlesen, wenn Sie noch nicht wissen wollen, was in Folge 4 passiert

Gleich zu Beginn kassiert der Junggeselle einen neuerlichen Korb. Mit Christina "Shakira" Rusch geht bereits die dritte Kandidatin freiwillig vor der offiziellen Entscheidung. Sie könne sich nicht mehr als Freundschaft vorstellen, daher lasse sie den anderen Ladies den Vortritt. In der Nacht der Rosen entscheidet sich Dominik Stuckmann laut "Intouch" dann gegen Josephine Fischer und Natalie Diabolova. Sie bekommen beide keine Rose. Mit Emily von Strasser ist übrigens noch eine Österreicherin im Rennen um die letzte Rose und somit das Herz des Bachelors.

© RTL ×

Christina Rusch ging freiwillig

