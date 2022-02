Deshalb betrinkt sich Klum im Flieger

Wenn Heidi Klum an Bord ist, kann der Wodka-Vorrat schnell leer sein

Hat Heidi Klum (48) etwa ein Alkoholproblem? Wenn man ihrem Schwager Bill und Ehemann Tom Glauben schenkt, dann zumindest in der Luft. Denn Heidi soll große Flugangst haben. Die Modelmama verbringt jedoch viel Zeit in Fliegern. Daher hat sie eine sehr spezielle Lösung für dieses Problem gefunden. Klum trinkt gegen die Angst. In 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood' lesen die Zwillingsbrüder Fan-Post vor und enthüllen Heidis Geheimnis: "Meine Freundin hat euch (Bill, Tom und Heidi) nach dem letzten GNTM-Finale auf eurem Flug in der Business-Class umsorgt", schreibt eine Anhängerin. Bill liest weiter: "Sie hat erzählt, dass Bill und Heidi den ganzen Wodka weggetrunken haben und es auf dem Flug dann keinen mehr gab."

Heidi hat den Wodka-Vorrat leergetrunken

Klums Schwager kann sich gut daran erinnern: "Ich weiß noch genau, wie die auf einmal meinten: 'Frau Kaulitz, Herr Kaulitz, wir haben leider keinen Wodka mehr'"" Heidis Griff zum Alkohol soll aber nur wegen der Flugangst gewesen sein. Bei so vielen Flügen sollte Heidi aber aufpassen, dass dies nicht zur Gewohnheit wird. Sie selbst postet immer wieder Fotos aus der Luft. Darauf sind auch jedes Mal Gläser mit Wein oder Wodka zu sehen. Wann immer es geht, versucht das Model auf die Fähre oder das Auto umzusteigen. Bei Langstrecken ist das nur leider nicht möglich.

Tom Kaulitz muss seine Ehefrau manchmal gar ins Flugzeug tragen. So groß ist ihre Angst.