Dieser Star löst Pietro Lombardi als DSDS-Juror ab

Damit fehlen nur noch zwei DSDS-Juroren ... Der 20-jährige Popsänger Mike Singer wird ab 2021 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" neben Dieter Bohlen (66) sitzen. Singer ersetzt damit Pietro Lombardi. Wer die anderen beiden Jury-Mitglieder sein werden, wird "RTL" erst bekanntgeben.

"Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde", sagte Singer gegenüber "RTL.de".

Der 20-jährige Popstar hat auf Instagram 1,4 Millionen Follower. Auf TikTok hat der Teeniestar 1,5 Millionen Follower bei Instagram und 1,7 Mio. Follower auf TikTok. Im November 2018 gewann er den MTV European Music Award als Best German Act sowie den Kids Choice Award. 2020 belegte er als Wuschel den zweiten Platz in der zweiten Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" und nahm am Free European Song Contest für Kasachstan teil.