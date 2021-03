Pop-Titan Dieter Bohlen wird von RTL in Rente geschickt und verdient trotzdem ein Vermögen...

Millionen für Dieter Bohlen trotz des Verlustes seiner Mega-Jobs in der Jury von " DSDS " und "Das Supertalent", wie geht das? Ganz einfach. RTL bezahlt Dieter Bohlen ein ganzes Jahr lang weiter.

Dieter Bohlen: Wie er jetzt Millionen abkassiert

Und das Sümmchen ist stolz, das er dabei fürs Nichtstun verdient: Satte 2,5 Millionen Euro sahnt Dieter in seiner Showbiz-Rente ab, so die deutsche Bild-Zeitung. Ein schöner Verdienst, doch es soll Bohlen um mehr gehen. Denn er räumte den Jury-Sessel nicht freiwillig, wurde recht überraschend bei den zwei Hit-Show rausbugsiert. Kein schönes Gefühl, doch Bohlen soll schon länger auf der Abschussliste gestanden haben. Ein Insider wird zitiert: "Das Format konnte nicht mehr von ihm profitieren. Das Gegenteil ist schon in den letzten Jahren der Fall gewesen."

Anwalt betraut mit Causa

Bohlen soll mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet haben, der seine Verträge mit RTL prüfen soll. Eine mündliche Zusage für eine Fortsetzung seiner Tätigkeit als Juror soll laut Insiderkreisen untersucht werden. Noch ist unklar ob Bohlen rechtliche Schritte einleiten wird.