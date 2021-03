Nach dem überraschenden Aus bei DSDS zieht Dieter Bohlen nun einen Anwalt hinzu.

Die Welt hat sich seit 2002 sehr verändert, eines aber war stets Gewissheit: Jahr für Jahr sitzt Dieter Bohlen in einem Sessel, um mit flotten Sprüchen über einen schief singenden Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" zu richten. Seit fast 20 Jahren führt der Musikproduzent nunmehr die Jury der RTL-Castingshow an, mit der er im Grunde verschmolzen ist. "DSDS", das ist Bohlen und umgekehrt - dachte man. Doch nun steht fest: Noch im April ist damit Schluss.

Nach DSDS-Aus: Bohlen schaltet Anwalt ein!

Wie RTL am Donnerstag, 11.3. mitteilte, wird Bohlen nach der aktuellen Staffel keinen Jury-Platz mehr bei " DSDS " einnehmen. Sie endet am 3. April 2021. In der kommenden Ausgabe, die 2022 zu sehen sein wird, werde es erstmals eine komplett neu besetzte Jury geben, um auf die Suche nach talentierten Sängern zu gehen. Bohlen übergebe "das Kommando" an "starke Nachfolger", so der Kölner Sender. Ähnliches gelte auch für die Show "Das Supertalent", in der Bohlen sein Urteil etwa über besonders talentierte Mundharmonikaspieler oder pfiffige Hunde abgab.

Anwalt prüft nun

Doch ganz so nett, wie es in der RTL-Aussendung den Anschein machte, dürfte es hinter den Kulissen nicht zugegangen sein. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass Bohlen nicht freiwillig den Jury-Sitz räumt. Wie die Bild erfahren hat, soll Bohlen eine renommierte Hamburger Anwaltskanzlei mit seiner Causa beauftragt haben. Sein offizieller Vertrag sei zwar ausgelaufen, doch es gehe um mündliche Zusagen, die gegenüber ihm gemacht wurden. Eine Bekannte zu Bild: "Ob er sich dann tatsächlich juristisch wehren wird, steht noch nicht fest. Solange das nicht klar ist, sagt er lieber nichts!"

Das letzte Insta-Video entstand noch vor dem DSDS-Aus