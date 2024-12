Dschungelcamp 2025: Starttermin und Kandidaten - was Sie im Vorfeld wissen sollten

Das Ekelcamp geht in die 18. Staffel. Schon jetzt ist die Vorfreude auf die neuen Prüfungen und Blamagen groß.

Im Jahr 2025 geht das Dschungelcamp in die 18. Staffel. Wieder einmal werden mehr oder weniger berühmte Promis tief in ihre Seele blicken lassen. Der offizielle Starttermin ist bereits bekannt. Laut RTL flimmert die erste Folge am 24. Jänner über die Bildschirme. Auch das Datum für das Finale wurde bereits verraten. Am 9. Februar wird eine Dschungelkönigin oder ein Dschungelkönig gekrönt.





Was man sonst noch weiß:

RTL bestätigte bisher noch nicht alle kolportierten Kandidaten. Lilly Becker und Maurice Dziwak sind aber auf jeden Fall fix dabei. Becker wird im Jänner ins Dschungelcamp 2025 einziehen. Dort könnten wir auch die ein oder andere private Geschichte von ihr hören. Gegenüber RTL sagte sie: „Ich bin 48 Jahre alt. Ich habe viele Sachen erlebt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und spannende Zeiten. Ich habe natürlich etwas zu erzählen…“

Maurice Dziwak ist einer der Fixstarter im Dschungelcamp

Mögliche weitere Kandidaten:

Sam Dylan

Yeliz Koc

Anna-Carina Woitschack

Lars Steinhöfel

Lars Tönsfeuerborn

Timur Ülker

Nina Bott

Edith Stehfest

Eva Benetatou

Yasin Mohamed

Alessia Herren

Jürgen Hingsen

Pierre Sanoussi-Bliss

Gerade wurde auch darüber berichtet, dass Jörg Dahlmann nach Australien fliegt. Der Kult-Fußballkommentator soll jedoch nur als Ersatzkandidat dabei sein. Mit Yeliz Koc wäre 2025 einer der erfahrensten Realilty-TV-Stars Deutschlands im Dschungel anwesend. Sie nahm bereits an etlichen Dating-Shows, wie "Der Bachelor" und "Love Island VIP" teil. Damit wäre sie eine heiße Anwärterin auf den Thron.