Noch ein Star für das Dschungelcamp!

Eigentlich ist die neue Dschungel-Crew schon komplett. Doch jetzt kommt ein Star dazu.

Bald ziehen die Stars in das Dschungelcamp in Australien ein. Die neue Staffel der RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" (IBES) beginnt am 24. Jänner. Mit dabei sind unter anderem Reality-Star Yeliz Koc (31), Lilly Becker (48) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (32). Sie gesellen sich zu den anderen Promis bei IBES. Eigentlich ist die Crew komplett, doch jetzt wurde bekannt, dass noch ein Name dazu kommt.

Dabei handelt es sich um Kult-Fußballkommentator Jörg Dahlmann (65). Auch er fliegt mit nach Australien, wie "Bild" berichtet.

© Getty Images ×

Der 65-Jährige ist einer von zwei Ersatzkandidaten. Er soll einspringen, wenn jemand anderes im Camp ausfällt. Die zweite Ersatzkandidatin ist Reality-Star Eva Benetatou (32). Die beiden werden in Australien an unterschiedlichen Orten abgeschnitten von der Außenwelt – ohne Handy – auf ihre eventuellen TV-Einsätze warten.

Lange Zeit einer der beliebtesten Kommentatoren

Dahlmann galt lange als einer der beliebtesten Sport-Kommentatoren Deutschlands. Im März 2021 verlor er seinen Job nachdem er bei einem Zweitliga-Spiel Japan als das "Land der Sushis" bezeichnet hatte. Das wurde ihm von vielen als Rassismus ausgelegt. Er wurde gekündigt.

Bis heute versteht er seine Kündigung nicht und spricht von der "Geschichte eines lächerlichen und peinlichen Rauswurfs".

Krebs besiegt

2004 war bei Dahlmann Darmkrebs diagnostiziert worden. Es folgten zwei weitere Krebs-Diagnosen. Dahlmann konnte die Krankheit besiegen.

Ab Jänner will er sein Glück im Dschungelcamp probieren.