Egli heizt erneut Liebesgerüchte um Silbereisen an: "Wissen nur wir"

Beatrice Egli und Florian Silbereisen spielen immer wieder mit den Gefühlen der Fans. Doch was steckt dahinter?

Für Schlager-Fans wären Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (42) das absolute Traumpaar. Immer wieder heizen die beiden die Gerüchte an. Zuletzt durch ein gemeinsames Duett mit dem klingenden Namen "Das wissen nur wir". In einem Interview mit "Brisant" (ARD) kam das Thema wieder zur Sprache und Egli reagierte mit einem Schmunzeln.

Versteckspiel mit Florian Silbereisen?

"Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht. Und was dahinter steckt, das wissen nur wir!" Das klingt wieder einmal sehr geheimnisvoll. Allerdings sagte Egli bereits in der Vergangenheit immer wieder, dass sie ihr Privatleben schütze und sie ihren Beziehungsstatus nicht öffentlich machen werde. "Ich will das ganz konsequent privat halten", ließ sie das Publikum in ihrer "Beatrice Egli Show" wissen.