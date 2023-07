Einbruch bei Sylvie Meis: Handtaschen für 800.000 Euro gestohlen

Einbruch mit fetter Beute bei TV-Star Sylvie Meis.

Sie war gerade im Urlaub auf Ibiza, als es geschah. Unbekannte stiegen bei dem TV-Star in die Wohnung ein und klauten Handtaschen im Wert von 800.000 Euro (!), wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Den Diebstahl bemerkte die Moderatorin dem Bericht zufolge, nachdem sie am Freitagnachmittag von ihrem Urlaub zurück gekehrt war und in ihre Wohnung im noblen Hamburger Stadtteil Eppendorf eintrat.

Die Diebe, so vermutet die Polizei, könnten über das Baugerüst des Nachbargebäudes in die Wohnung gelangt sein. Beamte stellten eine Leiter sicher, die diese Theorie stützt. Insgesamt sollen 25 Designertaschen und reichlich Schmuck entwendet worden sein. Vor allem Handtaschen der Marke Hermès wurden offenbar gestohlen, die zwischen 10.000 und 25.000 Euro kosten - pro Stück wohlgemerkt.

Das Landeskriminalamt hat indes mit den Ermittlungen begonnen.