"El Hotzo" gesteht systematischen Betrug und Manipulation

Normalerweise sorgt er mit seinen Tweets zur Gesellschaftspolitik für Schlagzeilen, jetzt äußert er sich zu seinem Privatleben.

Als Satiriker hat er durch X und "ZDF Magazin Royale" große Bekanntheit erlangt, doch jetzt gab es private Vorwürfe gegen "El Hotzo" Sebastian Hotz. Am Sonntagnachmittag äußerte er sich zu einem Posting einer Ex-Freundin. "Ich möchte mich gern kurz zu den Vorwürfen äußern", schrieb er auf seinem "El Hotzo"-Account bei X und Bluesky: "Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert."

Hotz: "Ich habe gelovebombt, gegaslighted, manipuliert (...)"

Er habe alle miesen Tricks angewendet: "Ich habe gelovebombt, gegaslighted, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen", schreibt er weiter. Er habe seine Position und sein Image ausgenutzt und damit viele Menschen verletzt. "Ich vertrete öffentlich komplett andere Werte, während ich privat so komplett gegensätzlich gehandelt habe."





El Hotzo gesteht weiters, dass ihm zwar Chancen eingeräumt worden seien, sich zu bessern, er diese aber nicht genutzt habe. Hotz wolle sich bei allen Menschen, denen er wehgetan habe, entschuldigen. Ob das Posting, das als Antwort auf einen anderen Tweet versteckt wurde, echt ist, wurde bisher nicht bestätigt.