Die 27-Jährige teilte ein Vorher-Nachher-Foto auf Instagram.

Die ehemalige DSDS-Kandidatin Aline Bachmann ist kaum wiederzuerkennen. Die 27-Jährige hat in einem Jahr 127 Kilo abgenommen. Möglich gemacht hat das eine Schlauchmagen-OP. Den Eingriff vor genau einem Jahr bereue sie nicht, schreibt sie: "In einem Jahr -127KG! Nun ist meine Schlauchmagen Operation 1 Jahr her und ich bereue es nicht! Ich bin Glücklich! Und JA ich würde es wieder tun!", schreibt die 27-Jährige auf Instagram zu einem Vorher-Nachher-Foto:

Bachmann schockte Fans mit Verletzungs-Fotos

Kürzlich postete Aline Bachmann schockierende Fotos, die sie mit blaue Flecken und Prellungen im Gesicht und am ganzen Körper zeigten. "Liebe macht leider Blind! Toxische Beziehungen sind gefährlich!", schrieb sie zu den Bildern. Die 27-Jährige sagte dem Sender "RTL", dass sie ihr Freund verprügelt hatte. Lange habe sie nichts gesagt. "Ich habe die Schmerzen ausgehalten. Das Einzige, wo ich mich angefangen habe, zu wehren, war, als er mich stranguliert hat", erzählte Bachmann.

Am 14. Dezember erschien ihre letzte Single "Sünde".