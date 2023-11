Ex-„Echt“-Schnuckel Kim Frank über Enie: „Mit ihr hatte ich erfüllten Sex“

So war das damals zwischen dem Idol und der Moderatorin.

Die Ende der 90er erfolgreiche deutsche Band "Echt" ist zurück! Jedenfalls im TV. Denn seit dem 23.11. ist die Doku "Echt - unsere Jugend" in der ARD Mediathek zu sehen.

Geheime Gagen im Forsthaus: Cathy & Satans Bratan cashen am meisten

Darin geht es um den rasanten Aufstieg der Band, die sich aus fünf Freunden zusammensetzte und darum, was der Erfolg mit ihnen machte. Viel Erfolgsdruck, Erwartungen und das in der Zeit der Pubertät die Jungs hatten es nicht unbedingt einfach.

Beziehung, erste Liebe

Als Superschnuckel galt (nanononed) der Leadsänger Kim Frank. Er und die anderen wurden oft von Groupies belagert. Doch Frank verliebte sich in Enie van de Meiklokjes, damals Moderatorin bei VIVA und hautnah dran an den Stars.

Sex war wie Sport

Der Mega-Aufreger der Liebe: Sie war schon 25, er erst 17 Jahre alt. Bis heute erinnert sich Frank gerne an die Zeit mit ihr: "Enie war meine erste große Liebe, die erste Frau, mit der ich verstehen durfte, was das Wort Liebe bedeutet." Sie wollten es zuerst langsam angehen - nicht einfach wegen des Medienrummels. Doch privat gab es einige Highlights zwischen den beiden, so Frank: "Mit Enie habe ich das erste Mal erfüllten Sex erleben dürfen. Vorher hatte Sex sich eher wie Sport angefühlt." Echte Nähe habe die zwei verbunden, so der Ex-Sänger.

Nach ein paar Jahren ist alles aus zwischen den beiden. Auch die Band löst sich auf. Frank arbeitet mittlerweile als Musikvideoproduzent.