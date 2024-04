Fans begeistert: Stefan Mross zeigt neuen Look

Der Schlagersänger und Moderator überrascht seine Fans mit einem veränderten Aussehen

Stefan Mross ist nicht nur ein Urgestein der Schlager & Volksmusik-Szene, er sorgt auch immer wieder für Schlagzeilen. Selten jedoch wegen modischer Belange, doch nun feiern ihn seine Fans für seinen neuen, modernen Look.

Vom Schlagerstar zum Trendsetter

Kennen ihn die meisten doch eher im klassischem Sakko oder in moderner Tracht/Jeans-Kombi, zeigt sich Mross in seinem aktuellen Posting auf Instagram ungewohnt cool.

Fans feiern neuen Look und neue Brille

Leicht graumelierte Haare, stylishe Brille und puristisches Oberteil kombinieren den neuen Look. Den Fans gefällt's vor allem die neune Brille des 48-jährigen Sängers kommt gut an. So schreiben seine Fans unter anderem:

Brille passt sehr gut zu Dir

Genieße deine freie Zeit. Deine Brille steht dir sehr gut.

Hallo Stefan, kannst Du mir das Gestell Deiner Brille verraten? Anfangsbuchstaben wegen Schleichwerbung geht auch.

Sieht perfekt und sehr edel aus lieber Stefan.

Scheint so als hätte Mross mit seinem neuen Look alles richtig gemacht, man darf also gespannt sein ob er sich demnächst auch bei der Moderation seiner Show 'Immer wieder sonntags' mit neuer Optik zeigen wird.