Fischer über Mama-Rolle: "Manchmal wütend, hungrig, verzweifelt und ausgebrannt"

Zum Muttertag postete sie einen emotionalen Brief in ihrer Instagram-Story

Den Muttertag nahmen auch heuer wieder viele Promis zum Anlass, um nachdenkliche Zeilen, süße Bilder und schöne Momente mit ihren Fans zu teilen. So auch Helene Fischer (39) die im Dezember 2021 zum ersten Mal Mama wurde. Die kleine Nala komplettierte ihr Glück mit Ehemann Thomas Seitel. Und dennoch scheint es nicht immer leicht für die Schlagerqueen zu sein. Denn auf Instagram teilte sie offene Worte.

Emotionale Worte

"Ich bin müde. Ich verzeihe. Ich liebe. Ich gebe. Ich lerne die ganze Zeit. Ich bin stark. Ich bin beschützend. Ich bin dankbar, dass du zu mir gehörst und ein Teil von mir bist. Ich werde dir alles im Leben zeigen. Ich werde dich immer lieben. Ich werde mir immer Sorgen um dich machen. Ich bin manchmal wütend, hungrig, verzweifelt und ausgebrannt, aber ich würde mein Leben mit dir um nichts in der Welt eintauschen wollen. Dieser Stress, alle endlosen Tage und Nächte, die Zweifel … Dieses ganze Leben war für mich bestimmt", war laut Medienberichten in ihrer Instagram-Story zu lesen.

Zum Schluss richtete sie ein paar Zeilen an alle Mütter: "Ihr leistet und gebt jeden einzelnen Tag so viel, ihr wundervollen Mamas da draußen. Lasst euch hochleben und feiern! Einen wunderschönen Muttertag euch allen." Ob der Brief davor von Helene Fischer selbst stammt oder nicht, ist unklar.