Heidi Model Alex bringt 20 Kilo mehr auf die Waage. Das ist der Grund für die Zunahme.

Transgendermodel Alex Mariah Peter hat vor wenigen Monaten die 16. Staffel der Modelshow "Germany's Next Topmodel" gewonnen. Ihren Fans gefällt die brünette Schönheit nicht nur wegen ihres makellosen Körpers, sondern vor allem wegen ihrer Art. Alex kommt authentisch, locker und sehr ehrlich rüber.

GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter: 20 Kilo zugenommen

Seit einiger Zeit gab es auf Social Media wenig neues zu sehen und zu lesen von der GNTM-Siegerin. Den Grund hat sie nun in einer schonungslosen Insta-Story verraten. Alex hat nämlich zugenommen. Über 20 Kilo sollen es seit dem Sommer sein, wie sie erklärt. Sie habe allerdings das Glück, dass sich Gewicht immer gut am ganzen Körper verteile. Alex habe eine solche Situation schon öfter an sich erlebt: "Das ist nicht das erste Mal, dass ich krass zugenommen oder krass abgenommen habe. Dieser Jojo-Effekt ist mein dritter Vorname.

Vor kurzem noch topfit: Alex

Mit Elan zum Ziel

Die 23-Jährige sieht das Problem darin, dass sie in den letzten Wochen und Monaten nur noch außerhalb gegessen habe, oder sich Essen liefern hat lassen. Doch damit soll nun Schluss sein. Sie gefalle sich so einfach selber nicht mehr. Das Gewicht stört sie dabei nicht am meisten, sondern, dass sie unfit ist. In der Vergangenheit hat Alex schon mal rund 100 Kilo gewogen. Nun soll das Gewicht mit Hilfe ihrer Fans und eines Personal Trainers wieder verschwinden.