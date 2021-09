Gottschalk bringt ''Wetten, dass..?'' zurück

Thomas Gottschalk moderiert den TV-Hit "Wetten, dass..?" am 6. November in einer Sonderausgabe live aus Nürnberg. Auch Michelle Hunziker ist wieder dabei.

6. November 20.15 Uhr, ORF1 – Auf dieses Datum haben alle Fans von Wetten, dass..? sehnsüchtig gewartet. Thomas Gottschalk (71) moderiert endlich wieder den TV-Hit. Bei einer Sonderausgabe, die live aus Nürnberg übertragen wird, sind auch seine frühere Co-Moderatorin Michelle Hunziker(44) und eine Bagger Wette mit dabei. "Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musik-Acts und eine Couch voll mit großen Stars," freut sich ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann über das Comeback.

Gottschalk feiert damit auch gleich den 40. Geburtstag von Wetten, dass..? "Eine fränkische Karriere: Erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit 'Wetten, dass..?' in Nürnberg. Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern".