Große Sorge um Frau von Porsche-Erbe

Seit eineinhalb Jahren leidet Claudia Porsche an einer unheilbaren neurologischen Systemerkrankung.

Der deutsch-österreichische Automanager und Milliardär Wolfgang Porsche (aufgewachsen in Zell am See) bangt um seine Frau Claudia: Wie die BILD berichtet, leidet die 74-Jährige seit eineinhalb Jahren an einer schnell fortschreitenden neurologischen Systemerkrankung. Ursache sind mehrere kleine Schlaganfälle, die die Durchblutung blockieren. Claudia Porsche soll immer schwächer geworden sein – seit Monaten soll sie schon nicht mehr selbstständig gehen könne. Auch ihr geistiger Zustand soll sich immer mehr verschlechtern. Es heißt, die ehemalige Juristin wird bereits rund um die Uhr von Pflegekräften betreut.

Wolfgang Porsche und seine Claudia sind seit 2007 ein Paar, im Februar 2019 heirateten sie im Schloss Mirabell in Salzburg. Wolfgang Porsche war zuvor bereits zweimal verheiratet, seine Claudia einmal.