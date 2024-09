Fast zehn Jahre war Stefan Raab von den TV-Bildschirmen verschwunden. Am Samstagabend kehrte er nun zurück. Beim Box-Duell gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich hielt er zwar sechs Runden durch, musste sich aber dennoch geschlagen geben.

Mit einer Mega-Show meldete sich Stefan Raab am Samstagabend zurück. In Topform präsentierte sich der 57-Jährige beim Box-Duell gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich. Der Düsseldorfer PSD Bank Dome, in dem der Kampf stattfand, war restlos ausverkauft. Moderiert wurde die Sendung von Raabs altem Kompagnon Elton. Kommentator war Frank "Buschi" Buschmann.

Auch eine Musikeinlage Raabs bekamen die Zuseher geliefert. "Paar aufs Maul", sang der TV-Entertainer mit viel Pyrotechnik und mehreren Tänzerinnen, die ihn begleiteten.

Nach dem Kampf erklärte Raab: „Ich mache wieder Shows. Nächste Woche geht’s los. Ich gehe kurz duschen und dann gibt’s eine Pressekonferenz."

Raab, dessen Karriere beim einstigen Musiksender Viva erblühte, galt mit seiner Anarcho-Art lange als Erneuerer der TV-Unterhaltung. Jahrelang prägte er vor allem das Programm des RTL-Konkurrenten ProSieben, unter anderem mit seiner Sendung "TV total" und der Spielshow "Schlag den Raab". Zudem trat er im Jahr 2000 beim Eurovision Song Contest für Deutschland an ("Wadde hadde dudde da?") und war maßgeblich daran beteiligt, als Lena Meyer-Landrut den Musikwettbewerb 2010 gewann. 2013 war er sogar einer der Moderatoren des TV-Duells zwischen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Peer Steinbrück.

2015 kam es dann zu einem abrupten Einschnitt. Raab erklärte, er werde sich vom Bildschirm zurückziehen ("Ich habe mich entschlossen, zum Ende dieses Jahres meine Fernsehschuhe an den Nagel zu hängen"). Seitdem wirkte er im Hintergrund der Branche. Seine alte Show "TV total" beispielsweise wird heute von Sebastian Pufpaff moderiert.