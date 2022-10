Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz lüftet Bett-Geheimnis

Tom Kaulitz verrät: Es gibt ein Bett-Ritual bei Heidi und ihm.

In der neuen Podcast-Folge "Kaulitz Hills" verrät Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (33), dass es ein Bett-Ritual bei Heidi und ihm gibt. Die GNTM-Chefin und der Musiker schlafen jeden Abend in einer ganz bestimmten Pose ein. Tom Kaulitz erzählt im Podcast: "Ich schlafe immer auf dem Rücken – weil meine Frau sich an meine Brust kuschelt."

Immer wieder nur die eine Liege-Position scheint den 33-jährigen Musiker nicht zu stören. Für ihn sei es mächtig angenehm und bequem. Und vor allem kuschelig warm.

Toms Bruder Bill, Co-Host des Spotify-Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", findet diese innige Zweisamkeit übrigens spannend – aus einem völlig übernatürlichen Grund.

Denn Bill hat seit Kurzem den Verdacht, nachts von Geistern heimgesucht zu werden. Weil er so schlecht schlafen kann. Dass Tom hingegen seelenruhig mit Heidi im Arm im Bettchen schlummern kann, bringt ihn auf diese Theorie: "Heidi ist also vielleicht im Weg, das ist gut. Sie ist dann ein Schutzschild", meint Bill. Also eine Wand zwischen Tom und den gruseligen "Mächten".