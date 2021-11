Helene ''berauscht'' heute im TV

TV-Macher Stefan Raab drehte mit Fischer einen Film zum neuen Album.

Highlight. Ein rauschender Abend voller Musik: In Helene Fischer – Ein Abend im Rausch verzaubert Europas erfolgreichster Popstar Helene Fischer in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik.



Doch nicht nur musikalisch wird diese Show ein Highlight. Im Gespräch mit Steven Gätjen gibt Helene Fischer ihren Fans Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Dabei plaudert sie über ihren Alltag, ihre Mutter und schwere Zeiten. Ob Fischer dabei auch über ihre Liebe Florian Seitel und ihre Schwangerschaft plaudern wird, wird sich heute um 20.15 Uhr auf Sat.1 zeigen.