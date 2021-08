Helene: Comeback an der Chartspitze

Sie ist wieder da! Mit neuem Hit „Vamos a Marte“ stürmt Helene wieder die Charts.

Neustart. Von null auf eins bei iTunes. Und das nicht nur wie erwartet in Österreich, sondern natürlich auch in Deutschland und der Schweiz. Starkes Hit-Comeback für Helene Fischer (37) nach vierjähriger CD-Pause. Mit dem Hit Vamos a Marte, einem Duett mit Latino-Superstar Luis Fonsi (43, Despacito), startet die Schlagerqueen (16 Millionen verkaufte CDs) wieder voll durch, singt dabei erstmals sogar ein paar Zeilen auf Spanisch.

Spanisch. „Ich liebe diese Sprache, beherrsche aber nur ein paar Worte. Bei der Aussprache habe ich mich also komplett auf Luis verlassen“, erklärt sie die neuen Wege in der Bild-Zeitung. „Bei unserer Bachata-Ver­sion hört man mich etwas mehr auf Spanisch singen, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat.“ Und auch internationalen Erfolg bringt: Helene „chartet“ damit nämlich auch schon in Spanien, Griechenland und sogar England.

Sie singt jetzt spanisch: Ein Hit in ganz Europa!

Mit Fonsi stehen ihr auch die Hit-Türen in die USA und in Lateinamerika offen. „Vor allem wollte ich mit Luis einen tollen Song aufnehmen – ohne jeglichen Hintergedanken. Ich singe meinen Part ganz bewusst größtenteils auf Deutsch.“ Auch ein Umzug für die Karriere in Richtung USA ist für Helene noch kein Thema „Diese Frage stellt sich mir im Augenblick gar nicht. Ich habe mein Publikum in Deutschland und in unseren Nachbarländern.“

Live. Österreich hat einen Extraplatz in ihrem Herzen: Jüngst kaufte Helene mit ihrem Lover Thomas Seitel eine Villa in Salzburg. Dazu hat sie auch ihr Comeback-Konzert bei uns angesetzt: am 8. April in Bad Hofgastein.