Helene Fischer: Liebes-Show von Florian & neuer Hit

Florian Silbereisen zeigt am 13. 11. seine Liebe zu Helene als TV-Show. Dazu: ihre Pläne.

Im Dezember 2018 gab Helene Fischer (36) wegen ihres Tournee-Akrobaten Thomas Seitel die Trennung von Florian Silbereisen (39) bekannt: Nach 10 Jahren Liebe war alles aus! Jetzt lässt er sie wieder hochleben. Nächsten Freitag (13. 11.) widmet Silbereisen seiner Ex-Flamme eine komplette TV-Show. Unter dem Motto Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene! blickt er ab 20.15 Uhr auf MRD 90 Minuten lang auf ihre Karriere und wohl auch auf die gemeinsame Zeit zurück. „Von ihrem ersten TV-Auftritt über ihren Mega-Hit Atemlos bis hin zu ausverkauften Stadion-Tourneen und umjubelten Shows – Florian Silbereisen wird die letzten 15 Jahre im Leben von Helene Fischer noch einmal Revue passieren lassen und dabei ganz sicher keinen Höhepunkt auslassen“, macht MDR für die Show Stimmung.

Neuer Hit

Helene, die nach der Trennung mit Silbereisen schon in der TV-Show Schlagerboom (2019) kuschelte, liefert als Einstimmung gleich einen neuen, alten Hit: Gestern stellte sie das bereits 2018 aufgezeichnete Duett ­Despacito mit Luis Fonsi ins Netz. Ein Vorgeschmack auf ihre für 4. Dezember erwartete CD Meine schönsten Momente mit Queen (Who Wants to live Forever), James Blunt (Heart to Heart) oder Plácido Domingo als Gaststars.

Am 25. 12. folgt die dazugehörige TV-Show mit Helenes persönlichen Highlights der vergangenen neun Jahre. Wegen Corona musste sie ja heuer ihre traditionelle Weihnachts-Show ausfallen lassen. Am 26. März will sie in Bad Hofgastein ihr Live-Comeback feiern.