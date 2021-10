Helene Fischer über Platz 1: "Ich flippe aus!"

Helene Fischer bedankt sich auf Facebook für nächsten Nummer-eins-Hit. Zeigt dabei aber mal wieder keine Baby-Bauch.

"Dank euch!!! #1 Album!!! Ich flipp’ aus": Mit einem aktuellen Foto, wo einmal mehr der Baby-Bauch kaschiert ist, feiert Helene Fischer (37) ihren nächsten Chart-Triumph. Die CD "Rausch" stürmte in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Platz 1 der Charts. Dafür gab’s in Deutschland wie üblich einen Award, Diesen hält sie nun ganz stolz in die Kamera. Ein Halb-Porträt, so geschickt fotografiert, dass kein Zentimeter vom Bauch zu sehen ist.

Neues Foto mit Chart-Award

"Nach so vielen unzähligen Gedanken, schlaflosen Nächten, akribischer Detailarbeit am Sound, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, purer Vorfreude und innerem Bedürfnis aller Welt die neuen Songs zu zeigen, habe ich diese #1 nur eurer Treue und Neugier zu verdanken", strahlt sie dazu.