Helene Fischer und Florian Silbereisen kommen sich wieder näher

Wiedersehen lässt Fans ausflippen: "Kommst du wieder auf nen Kaffee vorbei, ne?"

Jahrelang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen DAS Traumpaar der Schlager-Szene. Mehr als fünf Jahre nach der Trennung kommen sich die beiden nun offenbar wieder näher – am Samstag gab es im TV jedenfalls einen Knuddel-Moment.

Bei Silbereisens „Schlagerchampions 2024“ betritt Helene Fischer um exakt 21:36 Uhr als Star-Gast die Bühne und performt vor 10.000 Fans im Berliner Velodrom ihren Song „Spiele“.

"Schön, bei dir zu sein"

Fischer und Silbereisen umarmen sich bei ihrem Widersehen innig. „Schön, wieder bei dir zu sein“, strahlt die Sängerin und lädt ihren Ex-Freund dann auch gleich ein. „Du kommst wieder auf ’nen Kaffee vorbei, ne?“ Die Einladung nimmt Silbereisen dann auch prompt an.

Fischer erzählt in der ARD-Sendung dann auch über ihre Tour. „Das letzte Jahr, die letzte Tour… ich habe noch nie eine so intensive Zeit mit meinen Fans gehabt“, so der deutsche Superstar.