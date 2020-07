Helene: Maskierte Einbrecher auf ihrem Grund

Skurril. Eigentlich ist das Anwesen, das sich Schlager-Queen Helene Fischer (35) am Ammersee gekauft hat, momentan noch eine Baustelle, doch zwei dreiste Eindringlinge scheint dieses dennoch brennend zu interessieren.

Die Polizei kam, Eindringlinge waren weg

Eile. Am Mittwoch, gegen 7 Uhr in der Früh, bemerkten Anwohner, dass zwei vermummte Männer über den Zaun des noch unbewohnten Anwesens geklettert sind. Die Nachbarn riefen sofort die Polizei. Einer der beiden Eindringlinge konnte sogar noch bei der Tat fotografiert werden. Die Polizei konnte nur leider nicht rechtzeitig vor Ort sein, denn die Täter waren bereits geflüchtet.

Fragezeichen. „Es sollen mehrere Personen über einen Zaun geklettert sein. Mehrere Streifen sind zur Örtlichkeit gefahren. Vor Ort konnte aber niemand mehr angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde auch nichts entwendet“, sagte ein Polizei-Sprecher gegenüber der Bild, daher habe man die Ermittlungen auch wieder eingestellt. Diese würden nur noch einmal aufgenommen werden, wenn Helene Fischer selbst Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch stellen würde. Dies würde wahrscheinlich kaum zu einem Ergebnis führen, da niemand die beiden Einbrecher identifizieren kann.

Aus geplantem Liebesnest wurde Baustelle

Geschichte. Den Seegrund hat Helene Fischer 2017 gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen erworben. Dort wollten sich die beiden ein gemeinsames Liebesnest bauen, doch die Beziehung scheiterte und das Bauvorhaben in erster Instanz auch. Nun ist eine Dauer-Baustelle daraus geworden. Was also wollten die Masken-Männer dort?