Helene zittert um Mega-Konzert

Helene Fischer meldet sich nach der Babypause zurück. Mit einem Konzert der Rekorde und großem Zittern.

Schlager. „Danke, aus­verkauft!“ Der heimische Veranstalter Klaus Leutgeb jubelt über seinen Megacoup. Am Samstag lässt er Schlager­königin Helene Fischer (38) zu ihrem großen Comebackkonzert nach der Babypause in München antanzen, und alle 130.000 aufgelegten Tickets sind bereits weg. Das größte Konzert des Jahres in ganz Europa! Aber Zittern vor dem Regen: Schon am Donnerstag musste Helene deshalb die Generalprobe stoppen.

Gigantischer als Gabalier. Für Helene, die Leutgeb ab 21. März in Zusammenarbeit mit Live Nation auch auf große Tour schickt (inkl. gleich 5 Konzerten in der Wiener Stadthalle, siehe Kasten), hat er die ohnedies schon bombastische Gabalier-Bühne auf der Münchner Messe in den letzten Tagen mit 5.000 Mitarbeitern sogar noch einmal ordentlich aufgefettet.

Helene plant Flug-Show: mit Kran über die Fans

Akrobatik. Zur 150 Meter breiten „Monsterbühne“ mit 5.100 Scheinwerfern und 2.800 Quadratmeter großen Videoscreens kommt jetzt auch noch ein riesiger dreieckiger Rundum-Laufsteg, unzählige über das Gelände gespannte Drahtseile für waghalsige Akrobatikeinlagen und ein Kran, der Helene in luftiger Höhe auch über das Publikum schweben lassen wird.

Neue DVD. Spektakuläre Bilder für eine spektakuläre Show: Kein Wunder, dass Helene ihr Rekordkonzert auch gleich für eine TV-Show und ihre neue, für 14. Oktober erwarte CD und DVD Rausch – live mitfilmen lässt.

Geheim. Das Programm, für das Helene nach ihrem TV-Comeback bei Ex-Freund Florian Silbereisen schon seit Wochen in einer Geheimlocation trainiert, verspricht ein einzigartiges Hitfeuerwerk: die Highlights der aktuellen CD Rausch, alle Mitsing-Kracher von Herzbeben bis Atemlos durch die Nacht und eine Publikumsaktion zur Emotionsballade Luftballon.

Zittern. Dazu plant sie ­Explosionen, ein riesiges Schlussfeuerwerk und waghalsige Stunteinlagen. Gut möglich, dass sie dabei auch wieder mit ihrem Verlobten Thomas Seitel abhebt. Die einzige Sorge bereitet das Wetter: Es soll auch am Samstag wieder regnen.