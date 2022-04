Helge Schneider bringt uns den Spaß zurück

Helge Schneider tourt mit neuen Gags und wahnwitziger Version von ''Katzeklo''. Gestern stand die Wien-Premiere am Plan. Heute gibt's die Zugabe.

Kulthits wie "Telefonmann", "Wurstfachverkäuferin" und natürlich "Katzeklo", in einer 10-Minütigen (!) Klamauk-Version samt "Hallelujah"-Chören. Dazu ein musikalischer Grenzgang zwischen Hardrock, Blues oder Jazz und aberwitzige, zum Teil frei improvisierte Erzählungen - Helge Schneider hält mit seiner neuen Show "Ein Mann und seine Gitarre" ganz Österreich am Schmäh. Auch mit eigenem Teekoch ("Bodo ist jetzt seit 30 Jahren dabei, also noch immer in der Ausbildung.") und viel Lokalkolorit. So witzelte er bei Stadthallen-Premiere am Freitag vor 1.400 Fans auch über Wien ("Trockene Luft hier bei euch im Skigebiet.), Gabalier ("Hulababalubahulabap") oder Mozart "Das war der Bäcker der die leckeren Kugeln erfand." Ein Gag-Feuerwerk. Zugabe am Samstag.