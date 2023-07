Die beliebte Diana aus der 'Bullyparade' erzählte vom Drama rund um ihren Ehemann.

Sie sorgten im "Sommerhaus der Stars" für gute Stimmung: Diana Herold (49), bekannt aus der "Bullyparade " und Michael Tomaschautzki (51). Doch nun zeigt Diana auf Instagram, dass schwere Zeiten hinter dem Paar liegen.

Plötzlich zusammengesackt

Michael hat Mitte Mai einen schweren Herzinfarkt erlitten, es war länger nicht klar, ob er es überleben würde. In einem Video sagt sie: "Es war am 15.5., der schrecklichste Tag meines Lebens. Mein Mann kam vom Muttertagsausflug mit seiner Mami zurück und klagte über Brennen in der Lunge und darüber, dass er schwer Luft bekommt." Diana greift zu Hausmitteln und gibt ihm Magnesium, doch dann fällt ihr Mann plötzlich um, im Gesicht wird er lila.

Reanimation

Sie musste ihn zehn Minuten lang wiederbeleben, sei "über mich hinausgewachsen." Der Notarzt kam und wird im Krankenhaus sofort notoperiert. Diagnose: Schwerer Herzinfarkt, er bekommt Stents gesetzt. Danach läuft alles nicht ideal, eine Lungenentzündung erfordert Maßnahmen. Er wird ins künstliche Koma versetzt: "Es stand gar nicht gut Michi. Er war zwischen Leben und Tod." Die Ärzte sagen zu Diana, sie wüssten nicht, wie es ausgehen werde.

Reha in Klinik

Gut ist es ausgegangen, Michael erholt sich derzeit in einer Spezialklinik am Chiemsee. Er hat aufgehört zu rauchen und Diana meint, dass es eine lebenslange große Umstellung sein werde.

Herold und Tomaschautzki sind seit 22 Jahren ein Paar, haben zusammen den Sohn Samuel; Herold aus einer anderen Beziehung noch Tochter Vanessa.