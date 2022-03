Hunziker und Trussardi kuscheln wieder

Wenige Monate nach der Trennung, zeige sich jetzt Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wieder gemeinsam auf einem Event

Moderatorin Michelle Hunziker (45) und Mode-Erbe Tomaso Trussardi (38) waren zehn Jahre lang ein Paar. Gemeinsam haben sie auch zwei Töchter und dennoch beschlossen die beiden im Jänner getrennte Wege zu gehen. Von bösem Blut scheint jedoch keine Spur zu sein, denn das einstige Paar versteht sich nach wie vor gut, wie es jetzt bei der Veranstaltung des Autohändlers "Penkse Cars - Italy" zeigte.

Berührungen zwischen Michelle und Tomaso

Auf Außenstehende wirkte es fast so, als hätten sich Michelle und Tomaso gar nicht getrennt. Sie strahlte ihn an, er lächelte zurück. Immer wieder kam es zu zärtlichen Berührungen. Auf Instagram postete Hunziker gut gelaunt die Eindrücke vom Event. Auch Tomaso war auf ihren Videos zu sehen. Es wirkt ganz so, als würde sich da ein Liebescomeback anbahnen. Doch, was sagt wohl Michelles Neuer, Giovanni Angiolini dazu? Schließlich wurden die beiden gerade erst im Liebes-Urlaub auf Sardinien gesichtet...