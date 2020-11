''Ich mochte dich'': Emotionales Posting von Helene Fischer

Nach ihrem Social-Media-Comeback überraschte die Schlagerqueen Helene Fischer ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Posting.

"Ich mochte dich" - mit diesen Worten nahm Schlager-Queen Helene Fischer am Samstag auf Instagram von einem ganz besonderen Freund Abschied. Nein, diese Nachricht ist nicht etwa an ihren Ex Florian Silbereisen oder ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel adressiert, sondern an einen viel größeren Freund: der Flughafen Berlin-Tegel.

"Du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön, aber man wusste, was man an dir hatte! Auf den letzten Drücker den Flieger zu kriegen, ging nur mit dir! Danke!", schrieb Helene auf Instagram.

60 Jahre nach dem ersten Linienflug ist der Berliner Flughafen Tegel geschlossen. Zum letzten planmäßigen Flug startete am Sonntag eine Sondermaschine der Air France nach Paris. Der Luftverkehr der deutschen Hauptstadtregion läuft nun allein über den neuen Flughafen BER in Schönefeld. Am Samstag hatten die letzten Airlines ihre Maschinen von Tegel zum neuen Standort geflogen. Eine Woche nach der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg Willy Brandt ist der Umzug damit abgeschlossen. Tegel bleibt zur Sicherheit aber noch ein halbes Jahr betriebsbereit.