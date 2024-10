Hammer-Gerücht um Daniel Küblböck: Lebt er als Frau in Grönland?

Der offiziell für tot erklärte "DSDS"-Star soll jetzt laut Fans in Grönland aufgetaucht sein. Ist das wirklich möglich?

Das Drama um Sänger Daniel Küblböck bewegte im Jahr 2018 den deutschsprachigen Raum. Damals soll Küblböck von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungen sein. Genauer gesagt von der "AIDAluna" vor der Küste Neufundlands. Eine riesige Suchaktion startete, bis der "DSDS"-Star am 9. September 2018 mit 33 Jahren für tot erklärt wurde. Jetzt behaupten Medien, dass Küblböck wieder aufgetaucht sei.

Mehr lesen:

Gefunden wurde Daniel natürlich nie. Doch kann das wirklich sein, dass er noch lebt und unter einer neuen Identität in Grönland lebt? Im Internet soll ein Foto kursieren, das eine Frau mit braunen Haaren, Daunenjacke und Jeansrock zeigt. Ihr Name sei Lana. Das war auch das Synonym unter dem Küblböck einst auf Instagram agierte. Beweise gibt es jedoch keine dafür, dass diese Frau Daniel sein könnte. Fans wollen aber dennoch an dem Glauben festhalten, dass ihr Liebling noch lebt. Auch seine Großmutter war damals der festen Überzeugung, dass er nicht gestorben ist.

Küblböck postete auf Instagram unter dem Namen Lana Kaiser © Instagram

Trauriger Abschied

Experten waren sich allerdings damals einig, dass Küblböck im eiskalten Wasser nicht lange überlebt haben konnte. Seinen Verwandten, Freunden und Fans blieb nichts anderes übrig, als Abschied zu nehmen.