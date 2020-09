Ist Piedro Lombardi endlich wieder verliebt?

Seit vier Jahren ist der Sänger nun schon Single. Nun zeigt er sich auf Instagram erstmals wieder verliebt. Doch wer ist die Neue?

Nach der Trennung von Sarah Lombardi gab es keine Frau mehr an der Seite des Ex-DSDS-Stars. Doch in seiner Instagram-Story postet er ein Foto, auf dem seine und die Hand einer Frau zu sehen sind. Dazu schreibt er: "Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen." Wer die mysteriöse Frau ist, will er aber noch nicht sagen.

© Instagram / pietrolombardi

Ein genauer Blick verrät es

Die Hand auf dem Foto könnte Influencerin Laura Maria gehören. Die Fingernägel sind ihren auf jeden Fall sehr ähnlich und auch den weißen Pullover trägt sie auf ihren Fotos. Außerdem folgen die beiden sich auf Instagram und Pietro kommentiert fleißig ihre Fotos. Die neue Frau in Pietros Leben bleibt aber noch geheim, dass er sich aber verliebt hat macht er deutlich: "Der richtige Mensch heilt alle Wunden".