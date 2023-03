Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil klagt an: 'Bin gegen meinen Willen eingesperrt!'

Die ganze deutsche Promiwelt ist über diesen Fall geschockt! Ex-GZSZ -Star Jasmin Tawil (40), Ex-Frau von Sänger Adel Tawil, wurde festgenommen und ihr kleiner Sohn Ocean (3) vorübergehend im Heim untergebracht. Vor einigen Jahren stieg die Ex-GZSZ-Darstellerin aus, lebt seither in Costa Rica mit Partner und Kind. Mit ihrem Freund ist es seit einigen Wochen aus.

Jasmin: "Haben mich an Brett gefesselt"

links: zu GZSZ-Zeiten, rechts: heute

Immer wieder ist Jasmin für ihre Familie in Deutschland nicht zu erreichen, der Grund, wie die Bild berichtet: Sie wurde per Haftbefehl gesucht. Nun wurde sie vor wenigen Tagen von der Polizei aufgegriffen und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Diebstahl, Randalieren in einem Hotel und unerlaubtes Betreten eines Grundstücks soll ihr vorgeworfen werden.

"Gegen meinen Willen!"

Jetzt meldet sich Jasmin via RTL erstmal aus der Einrichtung, sagt, wie heftig der Aufgriff war: " Die haben mich in einen Rollstuhl gepackt, in die Klinik gebracht und mich dort mit weißen Binden an ein Brett gefesselt." Und weiter: ";am hat mich gegen meinen Willen auf einer psychiatrischen Frauenklinik eingesperrt, ich bin hier mit 40 Frauen in einem Saal. Ich komme nicht raus, ich bin eingesperrt." Hoffnung hegt sie, dass die deutsche Botschaft bald eingreift und sie aus der Klinik herausholt.

Was passiert mit ihrem Sohn?

Adel und Jasmin Tawil, 2010

Sohn Ocean sei in ein Kinderheim gebracht worden. Die deutsche Botschaft ist bereits eingeschaltet. Es wird nun überlegt, was mit Ocean passiert. Jasmins Vater möchte seinen Enkelsohn zu sich nehmen. Der Bild sagt der 63-Jährige: "Ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll, stehe noch völlig neben mir. Es ist nur traurig, was passiert ist."