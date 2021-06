Jetzt fix: Silbereisen wird Bohlen-Nachfolger bei "DSDS"

Jetzt ist der TV-Hammer offiziell!

Florian Silbereisen wird Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" und ersetzt Dieter Bohlen in der Castingshow. Silbereisen wird zusammen mit Ilse DeLange und Toby Gad 2022 für RTL auf die Suche nach neuen musikalischen Talenten gehen.

RTL: "Ein perfect match"

Das gab der Kölner TV-Sender am Mittwoch bekannt. "2020 hat er bereits als Gast-Juror in drei Liveshows gezeigt, dass er und RTL ein perfect match sind - jetzt ist der 39-Jährige gekommen, um zu bleiben", hieß es in der Mitteilung.

"Mit Florian Silbereisen, Ilse Delange und Toby Gad ist es uns nicht nur gelungen, geballte Musik-Expertise in der Jury zu vereinen, sondern DSDS auch eine Frischekur zu verpassen, die noch mehr Herzblut und Empathie mit sich bringt und den Spaß dabei ganz sicher nicht zu kurz kommen lässt", so der RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.