Jetzt teilt Pocher gegen Lilly Becker aus: "Arrogante Haltung"

Der Comedian kann sich wieder einmal nicht zurückhalten und teilt gegen die Ex von Boris Becker aus.

Er kann es einfach nicht lassen: Comedian Oliver Pocher teilt erneut gegen Becker aus. Diesmal jedoch nicht, wie in der Vergangenheit gegen Boris, sondern gegen dessen Ex-Frau Lilly. Da diese im Dschungelcamp gerade öffentlich und ehrlich über ihre finanzielle Lage und die kaum vorhandene Unterstützung durch ihren Ex gesprochen hat, machten Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden sie zum Thema in ihrem gemeinsamen Podcast.

Arrogant oder besorgt?

Während Sandy Lilly "authentisch und sympathisch" findet, schlägt sich Pocher gar plötzlich auf die Seite von Boris Becker: "Warum sollte er außer der Schule irgendwas anderes bezahlen? Finanziell ist sie ins Ungleichgewicht gekommen, weil sie eine gewisse arrogante Haltung hatte, Geld auszugeben … das geht dann halt nicht ewig so weiter", sagt Olli.

Sandy versucht ihn zu beruhigen: "Das wissen wir nicht, weil wir nicht dabei waren." Pocher kontert: "Doch, ich weiß es." Dann holt der Comedian zu einem weiteren verbalen Schlag aus: "Es wird schwer, wenn du 50 bist und keinen mehr findest, der reich genug ist, um deinen Lebensstil zu finanzieren." Ihm selbst werde so etwas nie passieren. Er habe zu gut gewirtschaftet, um irgendwann in einer schlechten Lage zu sein. Böse Zungen würden behaupten, dass Pocher selbst eine arrogante Haltung hat.