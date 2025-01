Oliver Pocher verkündet überraschende Auszeit

Der Comedian plant einen Rückzug. Seine Ex-Frau hingegen möchte heuer wieder durchstarten - sowohl in der Liebe als auch beruflich.

Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers - frisch recycelt" sprechen Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) über die Themen, die sie bewegen. In der ersten Folge des neuen Jahres wagten die beiden natürlich auch einen Blick in die Zukunft. Dabei sehen die Pläne der Ex-Partner für heuer komplett unterschiedlich aus. „Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Gas rausnehmen dieses Jahr", sagt Olli und verwundert damit alle.

Mehr lesen:

Sandy hofft auf die große Liebe - und Olli?

Auf welchen Bereich seines Lebens die Aussage bezogen war, klärt er natürlich auch noch auf. Aber erst einmal wolle er sich Zeit für sich nehmen, während Sandy bereits wieder auf der Suche nach der großen Liebe ist. „Ich hoffe, dass mich irgendwann doch noch jemand mitnimmt, an der Bushaltestelle“, sagt sie. Dann fügt sie hinzu: „Vielleicht hält ja noch einer an und der bleibt dann.“

Der Comedian versucht sie zu beruhigen: „Du musst keine Angst haben, dass an der Bushaltestelle des Lebens auch jemand für dich anhält“, sagt er. Pocher wolle allerdings im Jahr 2025 nichts von der Liebe wissen: "Also, das ist schon dein Wunsch, du möchtest einen Partner fürs Leben haben. Das ist zum Beispiel gar nicht mein Wunsch für 2025. Da bin ich komplett anders als du“ - also eine Auszeit von der Liebe...