Pocher-Ex Amira Aly schmeißt DIESEN Job hin

Die gebürtige Österreicherin hört "auf eigenen Wunsch auf", wie mehrere Medien berichten.

Ihre Karriere hat seit der Scheidung von Oliver Pocher (46) einen weiteren Boost erlebt. Zu spannend war es, mehr über ihr Privatleben herauszufinden und so kam es, dass kein Tag verging, an dem Amira Aly (32) nicht in den Medien war. Das bringt der feschen Österreicherin auch viele Möglichkeiten, weshalb sie in Zukunft nicht mehr jedem Job nachgehen kann wie bisher. Laut "Bild" schmeißt Amira daher gar eine ganze Sendung hin.

Letzte Sendung

Demnach werde sie als Moderatorin des VOX-Magazins "Prominent" aufhören. "Nach drei wunderschönen Jahren verlass ich die Sendung zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch", erklärt sie. Sehr zum Bedauern des Senders: "Wir wünschen ihr für die Zukunft nur das Allerbeste. Für Amira ist es am kommenden Sonntag die letzte Sendung", wird zitiert.





Liebesleben im Fokus

Wo sie dann vielleicht schon Anfang 2025 zu sehen sein wird, lässt Aly offen. Sie wisse es selbst noch nicht. Ihr Podcast "Liebes Leben", den sie mit Bruder Hima nach ihrer Trennung von Olli startete, läuft nach wie vor gut.

Jetzt hat sie ein bisschen mehr Zeit für neue Folgen. Fans hoffen darauf, dass sie mehr über ihre neue Beziehung mit Christian Düren spricht. Die beiden zeigten sich gerade ganz verliebt auf dem Red Carpet beim Mon Cheri Barbara Tag.