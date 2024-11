Amira Aly: Große Lebensbeichte vor Neustart mit großer Liebe

Die Ex von Oliver Pocher startet nun so richtig durch.

Moderatorin und Unternehmerin Amira Aly ist im Glück! Endlich hat sie - wie sie jüngst in ihrem Podcast "Liebes Leben" verriet - die Baugenehmigung für ihr Haus bekommen.

Mehr zum Thema

Hardcore

"Bauen ist Hardcore! Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigung für Bäume – wenn du gewisse Bäume wegnimmst, musst du so und so viele neu pflanzen oder 20.000 bis 30.000 Euro Strafe zahlen. Was ich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank," ließ sie ihre Zuhörerschar wissen. Doch nun soll es endlich losgehen!

Ihr neuer Partner Christian Düren steht Amira beim harten Training zur Seite. © Getty Images ×

Neues Haus - neues Leben

Es soll auch ein Start in ein neues Leben sein für Amira. Sie wolle nach der Scheidung von Oliver Pocher endlich zur Ruhe kommen und für sich und ihre kleinen Söhne ein Nest bauen. Mit einziehen soll auch ihr neuer Partner, der Moderator Christian Düren. Amira scherzt im Podcast: "Wer mir so einen süßen Adventkalender bastelt, zieht natürlich auch mit mir ein."





Ohne Christian geht nichts

Einfach ist es zwischen Oliver Pocher und Christian Düren anscheinend noch nicht, wie jüngst bekannt wurde, als es beim Kindergeburtstag zu Animositäten kam. Doch für Amira ist klar: Christian ist der Mann an ihrer Seite und darum auch ein Teil aller Bereiche ihres Lebens.

Vater kennt Kinder nicht

Wie sie der Bild erklärte, gibt es ein schwieriges Thema in ihrem Leben Die Beziehung zu ihrem Vater. Amiras Eltern trennten sich als sie drei Jahre alt war und der Vater zog zurück nach Kairo. Bis heute ist das Verhältnis schwierig. Traurig dabei ist, dass Amiras Vater ihre beiden Söhne noch nicht kennt: "Mein Vater kennt seine Enkel bisher nicht. Unser Verhältnis ist schwierig. Aber er ist Teil meines Lebens. Ich möchte ihm seine Enkel vorstellen. Meine Kinder sollen wissen, wo meine und ihre Wurzeln sind."