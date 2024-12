Oliver Pocher: Erpressungs-Vorwurf gegen Christian Düren

Der Comedian behauptet, dass der neue Freund seiner Ex-Frau versucht habe ihn durch ein Video zum Schweigen zu bringen.

Es wird immer schräger: Oliver Pocher (46) hat keine Lust auf Weihnachten mit seiner Ex-Frau Amira Aly (32) - und noch weniger möchte er offenbar deren neuen Freund Christian Düren (34) treffen. Denn laut "Bild" soll der Comedian gerade gerichtlich gegen diesen vorgehen. Der vermeintliche Grund dafür: Düren soll laut Pochers Anwältin versucht haben, ihn mit einem Video zu erpressen.

Was ist auf dem Video zu sehen?

Auf besagtem Video soll zu sehen sein, wie sich Pocher und Düren im Eingangsbereich von Alys Haus in Köln körperlich attackieren. Angeblich habe man sich gegenseitig gestoßen. Geschehen sei das am 30. Jänner 2024. Christian habe Pocher dann ausrichten lassen, dass er den Clip verbreiten würde, falls er nicht aufhöre, sich in seinen Shows über ihn lustig zu machen.

Immer wieder teilt Pocher in "Liebeskasper" und "Die Pochers! Frisch recycelt gegen Menschen aus seinem Leben aus. Doch Olli ließ sich nicht den Mund verbieten, woraufhin Düren das Video mehreren hohen Tieren aus der Unterhaltungsbranche gezeigt haben soll. „Offensichtlich mit dem Ziel, mehrere eingegangene Engagements mit meinem Mandanten zu Fall zu bringen bzw. zukünftige Engagements zu verhindern", sagt Pochers Strafverteidigerin Katharina Dierlamm. Auf Instagram kommentiert Pocher die Medienberichte mit folgenden Worten: "Es gibt Gründe, warum man mit manchen Menschen kein Weihnachten feiern möchte!"