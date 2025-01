Amira Aly verkündet: "Bin jetzt verlobt" und zeigt den extravaganten Ring

"Es wird ernst", schreibt Amira Aly auf Instagram und verkündet Neuigkeiten.

Huch, so lange ist ihre Scheidung von Comedian Oliver Pocher doch noch gar nicht her! Will Amira Aly denn tatsächlich wieder heiraten?

Neues Leben

Fakt ist, die Moderatorin, Podcasterin und Influencerin ist gerade dabei, sich ein neues Leben aufzubauen. Ihre Söhne spielen darin die Hauptrolle, doch auch ihr neuer Partner, Moderator Christian Düren, ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben.

Auch mit Ex-Mann Oliver Pocher soll es besser als zuletzt laufen, langsam hat sich das getrennte Paar bei der geteilten Elternrolle eingespielt.

Doch wie entwickelt sich die Beziehung zu Düren? Gut! Aly sorgt gerade mit News für Aufsehen. Sie schreibt in einer Story: "Ich bin jetzt verlobt" und zeigt einen riesigen, bunten Ring her... der allerdings nur aus Pappe gebastelt ist und mit Deko verziert wurde. Wahrscheinlich ein Geschenk von einem der wichtigsten "Männer" in ihrem Leben, von ihren Söhnen!

Ernst wird es an anderer Stelle: Nämlich auf der Baustelle! Denn Amiras Hausbau geht gut voran, zumindest wurde das Grundstück schon mal planiert.