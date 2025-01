Oliver Pocher schickt seine Kids ins Internat

Wenn es um die Erziehung ihrer drei gemeinsamen Kinder geht, halten Oliver Pocher (45) und Alessandra Meyer-Wölden (41) zusammen – auch nach ihrer Scheidung. Jetzt steht für ihre Zwillinge eine große Veränderung an, denn Emanuel und Elian (13) packen die Koffer und tauschen Köln gegen Marbella!

Bislang besuchten Oliver Pochers und Sandy Meyer-Wöldens Tochter Nayla (14) und die Zwillingssöhne eine Internationale Schule in Köln. Während sich Nayla dort bestens eingelebt hat, stießen Emanuel und Elian auf Hürden. Der Grund: Als Alessandra im letzten Jahr mit den Kindern von Miami nach Deutschland zog, war ursprünglich geplant, die Zwillinge in die siebte Klasse einzuschulen. Doch Platzmangel führte dazu, dass sie eine Klasse überspringen mussten. "Das war für die Jungs nicht einfach“, erklärt Alessandra gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung. Besonders die Anforderungen in einigen Fächern und der Wechsel von einem amerikanischen Schulsystem ins deutsche machten den Zwillingen zu schaffen. Um den Druck von den jungen Golftalenten zu nehmen, fällte das Ex-Paar eine mutige Entscheidung.

Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden und den Zwillingen Emanuel und Elian © Instagram

Die Zwillinge starten nun ein Abenteuer der besonderen Art: Sie werden die zweite Schulhälfte auf einem Golf-Internat im sonnigen Marbella absolvieren. Ein perfekter Mix aus Schulbildung und ihrer großen Leidenschaft, dem Golfsport. Dort können die Brüder die siebte Klasse abschließen, ohne den Lernstoff zu wiederholen, und gleichzeitig an ihren Fähigkeiten auf dem Green feilen. Sandy zeigt sich hin- und hergerissen: "Beide sind gute Golfer. Wir wollen das Schuljahr retten, damit sie nicht zurückfallen. Die Jungs sind fast 14 und freuen sich riesig auf Sonne und Golf – ich habe es schwerer, sie ziehen zu lassen.“

© Getty ×

Um die letzten Ferientage noch gebührend auszukosten, ging es für Olli und die Kids auf einen Kurztrip in die österreichischen Alpen zum Skifahren. "Wir wollten noch mal zusammen Spaß haben, bevor es für die Jungs ernst wird“, verrät ein Insider. Am Dienstag fliegen Alessandra und die Zwillinge nach Spanien. Natürlich wird die dreifache Mutter die Brüder bei ihrem Start in die neue Umgebung begleiten – schließlich ist es eine große Umstellung. Im Sommer kehren die beiden Jungen dann nach Köln zurück, um ab der achten Klasse wieder die Internationale Schule zu besuchen.