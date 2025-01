Katja Krasavice bei Brust-OP: "Doppel-D war mir zu klein"

Die Rapperin hat kein Problem mit Nacktheit und spricht auch offen über Schönheitsoperationen. Für ihren Körper hat sie bereits über 30.000 Euro ausgegeben.

30.000 Euro hat Katja Krasavice bereits in Busen, Gesicht und Po investiert. Doch damit nicht genug, denn jetzt hat sich die Rapperin erneut unters Messer gelegt - auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit auf ihre Reise. Ihr Ziel: ein noch größerer Busen. "Das sind meine jetzigen Boobs und die sind mir noch zu klein“, schreibt sie zu einem Video, das sie im Bikini zeigt. „Ich habe die auch immer zusammengequetscht, damit sie noch größer aussehen!

Aus Doppel-D wird...

Die DSDS-Jurorin verriet gegenüber "Bild", wie viel größer ihre Oberweite werden sollte: „Vorher hatte ich Doppel-D mit jeweils 400 Kubikzentimeter Implantaten auf beiden Seiten. Jetzt sind es jeweils 800 Kubikzentimeter pro Seite, also doppelt so groß. Was für eine Körbchengröße es ist, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, F wird es bestimmt sein.“ Krasavice musste jedoch dem Arzt die finale Entscheidung überlassen.





Nach der Operation zeigte sich Katja bereits wieder auf Instagram: „Ich bin endlich aufgewacht! Bei mir dreht sich alles, aber mir geht es gut“, lässt sie ihre Fans wissen. Die Rapperin wird mit Sicherheit auch in ein paar Wochen das Endergebnis präsentieren.