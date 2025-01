Pop-Sensation! Thomas Anders bringt "Modern Talking" zurück

Die Kult-Hits des deutschen Pop-Duos Modern Talking kennt auch heute noch jeder. Doch seit Jahren warten Fans vergeblich auf ein Comeback der zerstrittenen Sänger Thomas Anders und Dieter Bohlen. Ein Posting lässt die Anhänger träumen.

"Cheri Cheri Lady", "You're My Heart, You're My Soul" oder "Brother Louie", die Hits von Modern Talking, ertönen auch heute noch in den Clubs des Landes. Heuer jährt sich die Gründung der Chart-Sensationen zum 40. Mal. Gemeinsame Auftritte von Pop-Titan Dieter Bohlen und seinem Duett-Partner Thomas Anders sind allerdings seit Jahren undenkbar. Ein erbitterter und scheinbar unschlichtbarer Streit trennte das Duo schon vor Jahren.

Seit über 20 Jahren sind die beiden nicht gemeinsam aufgetreten. Doch genau zum Jubiläum überrascht Thomas Anders mit einer Sensations-Ansage.

© Getty ×

"Revival der Extraklasse"

Mit einem Posting auf seinen Social-Media-Plattformen meldet sich der 61-Jährige mit der Pop-Sensation zu Wort: "Ein musikalisches Revival der Extraklasse" schreibt Anders unter der Ankündigung des Albums mit dem simplen Namen "The 1st Album".

Seit Samstag ist es auf den bekannten Streaming-Portalen zum Download erhältlich. "Der Anfang einer großartigen zeitreise zum 40. Jubiläum von Modern Talking", schreibt Anders weiter und lässt die Herzen der Fans gleich noch höher schlagen. Denn er kündigt gleich sechs neue Alben an. Zum ersten Album, das 3 CDs und 2 LPs enthält gibt es ein 40-seitiges Fan-Buch obendrauf. Die weiteren Release-Termine sind am 25. April, 20. Juni, 8. August, 19. Septembr und 17. Oktober.

Auf dem Album gibt es unzählige Hits der Modern-Talking-Ära, die Anders neu aufgenommen hat.

Silbereisen statt Bohlen?

Doch von Dieter Bohlen fehlt bislang zumindest jede Spur. Auch in Zukunft dürfte es keine Re-Union geben, zu tief dürften die Gräben der beiden Streithähne sein. Doch auch hier hat Anders eine Idee für einen Ersatz. So könnte etwa Florian Silbereisen in die Bohlen-Rolle schlüpfen.

© Getty ×

Mit dem Schlager-Star hat es Anders bereits in die Charts geschafft und einen absoluten Hit gelandet. Mit dem Blondschopf versteht sich die Modern-Talking-Hälte seit Jahren blendend.

Zum Album-Release posteten die beiden Sänger auch ein Selfie vor der Aufzeichnung der Schlagerchampions. Ein weiteres Duett mit Silbereisen ist nicht ausgeschlossen, vielleicht sogar mit einem Remake eines Modern-Talking-Hits?