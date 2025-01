Panne in ARD-Show: Naschenweng hängt fest, Unterbrechung

Technikpanne: Mitten im Auftritt von Schlager-Star Melissa Naschenweng geht nichts mehr.

In Florian Silbereisens Live-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", bei der viele große Schlager-Stars auftreten, kam es zur großen technischen Panne – und das mitten im Auftritt vom österreichischen Schlager-Star Melissa Naschenweng.

Naschenweng ließ sich bei ihrer Performance auf einer Schaukel von der Decke abseilen, als Silbereisen plötzlich unterbrach: Technische Störung – die Schlager-Fans im Saal konnten nichts mehr hören. "Wir haben gerade ein technisches Problem", sagt Florian Silbereisen. Das TV-Publikum bekam von der Störung jedoch nichts mit, denn im Fernsehen lief der Ton perfekt. Die Show wurde trotzdem kurz unterbrochen.

Melissa Naschweng bei ihrem Auftritt als die Sendung Schlagerchampions auf einmal unterbrochen wird. © ARD/MDR/Schlagerchampions ×

Etwa zwei Minuten nach der Panne hat Silbereisens Team im Hintergrund alles wieder in Ordnung gebracht. "Ich habe gerade ein Go bekommen. Danke an das Team. Jetzt gehen wir es an. Hier ist nochmal Melissa Naschenweng", sagte Silbereisen und die Show ging weiter.