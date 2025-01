Frédéric Prinz von Anhalt auf der Intensivstation

Große Sorge um Frédéric Prinz von Anhalt: Der 81-Jährige liegt mit einer schweren Lungenentzündung in einem Spital – es besteht Lebensgefahr!

Der 81-jährige Witwer der Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor leidet an einer schweren Lungenentzündung und schwebt offenbar in Lebensgefahr, wie "Bild" berichtet. Frédéric Prinz von Anhalt klagte am Freitag über Probleme mit dem Atmen und heftige Schmerzen im Brustbereich. Er wurde mit einem Rettungsauto aus seinem Kölner Hotel in die Klinik eingeliefert.

Prinz Frédérics Ärzte bestätigten gegenüber "Bild" die Diagnose und Anhalts kritischen Zustand. Sie erklären, dass er eine hoch dosierte Sauerstoff-Therapie und Antibiotika bekomme. Ein Lungenflügel sei von der Entzündung betroffen. Sollte sich sein Zustand verschlimmern, dann müsste er künstlich beatmet werden. Frédéric Prinz von Anhalt muss nun mindestens zwei Wochen im Spital bleiben. Noch ist fraglich, ob die Therapie anschlagen wird.

Frédéric habe in seinem derzeitigen Zustand eine Überlebenschance von 50 zu 50, schätzt ein Pfleger ein. Sein Zustand sei sehr ernst.