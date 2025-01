US-Soul-Legende Sam Moore (89) gestorben

Der US-amerikanische Soul-Sänger Sam Moore ist tot.

Entsprechende Medienberichte bestätigte dessen britischer Agent auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Moore, der zu den einflussreichsten Musikern in der Geschichte des Soul gehörte, wurde 89 Jahre alt. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte der 1935 in Miami geborene Moore gemeinsam mit Dave Prater in den 1960ern. Die beiden feierten als Duo Sam & Dave Erfolge mit Songs wie "You Don't Know Like I Know" und "Soul Man".

Moore sang den Tenor, Prater den Bass. Die beiden wurden 1992 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Der Song "Soul Man" wurde später immer wieder gecovert - unter anderem von den Blues Brothers.

Moore litt zeitweise unter Heroin-Abhängigkeit

Nach der Trennung des Duos im Jahr 1970 konnten weder Prater noch Moore an frühere Erfolge anknüpfen. Prater starb bereits 1988 bei einem Autounfall. Zeitweise litt Moore unter Heroin-Abhängigkeit. Seine Frau Joyce, die er 1982 heiratete, half ihm, davon loszukommen, wie das Paar der CNN einmal erzählte.

Im Jahr 2017 trat er bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump auf. Dass dessen Vorgänger Barack Obama den Song "Hold On, I'm Coming" beim Wahlkampf verwendete, veranlasste Moore hingegen zu einer öffentlichen Distanzierung von dem Demokraten.