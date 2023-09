Katzen-Mama Iris Klein packt aus: 'Habe zehn Jahre im Puff gearbeitet'

Bei einer Talkshow ging die Mutter von Daniela Katzenberger sehr ins Detail.

Iris Klein ist seit dem Dschungelcamp im Jänner immer wieder in den Schlagzeilen. Die Mutter von Unternehmerin Daniela Katzenberger zog in das Camp ein, während ihr Mann Peter mit einer anderen, Yvonne Woelke angebandelt haben soll.

Neues Leben

Die Liaison wurde nie bestätigt, doch Iris und Peter trennten sich nach 20 Jahren Ehe von einander. Nun konzentriert sich die Katzen-Mama auf ihr neues Leben, war im Sommer sogar auf der Fashion Week in New York als Model mit dabei. Sie hat sich auch neu verliebt und setzt derzeit auf ein intensives Sportprogramm, um fit zu werden.

Arbeit im Puff

Nun schockt Iris allerdings mit einer Beichte. In der TV-Show "Volles Haus" macht sie die Ansage: "Ich habe zehn Jahre im Bordell gearbeitet!" Was sich im ersten Moment heftig anhört, wird von ihr relativiert, denn ihre Dienste dort waren anders, als man es sich vorstellt. "Ich habe tatsächlich den Job als Nageldesignerin gelernt und bin dann in Bordelle gefahren und habe den Mädels im Backstage die Nägel und Füße gemacht." Für sie ein Job, an den sie sich gerne zurück erinnert. "Das war ganz witzig. Die Gesprächsthemen waren dann nicht wie beim Friseur, sondern waren dann so richtig Kamasutra."

Iris unterwegs in New York