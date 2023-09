Wann immer sie auf Veranstaltungen auftaucht, staunen die Leute.

Sie kleidet sich stylish, hat eine schlanke Figur und ein Gesicht, das nicht viel über ihr Alter verrät. Dazu dunkle Haare, die sie manchmal als Zöpfe trägt und oft eine coole Sonnenbrille auf.

Jugendliches Aussehen

Designerin Vera Wang ist in einer Gesellschaft, in der jugendliches Aussehen wichtig ist, ein besonderes Phänomen. Erkennen Sie, wie alt sie ist? Vielleicht 50, 55 oder 60 Jahre alt und doch "gut gehalten"? Nein! Die berühmte Brautmodendesignerin ist bereits 74 Jahre alt!

So kommt Wang zu ihrem Aussehen

Doch was macht die Designerin um so auszusehen? Dem Magazin "Harper's Bazaar" erklärte sie, dass Sport in ihrem Alltag eine große Rolle spielt. Sie fährt gerne Fahrrad, Tennis und Golf spielen mag sie auch und jeden Tag macht sie Übungen mit Hanteln.

Essen als Medizin

Vera Wang achtet zudem auch stark darauf, was sie isst. Die Designerin meidet gezuckerte Getränke und das Essen muss gut fürs Gehirn sein: Brokkoli, roher Fisch und Nüsse sollen es ihr angetan haben.